Албазинский острог учебного назначения (фото)

В последнее время Дальневосточное общевойсковое командное училище осуществляет ряд проектов, имеющих военно-историческую направленность.

Активно развивается парк «Патриот» с «Партизанской деревней» и копией Албазинского острога, восстановленного по историческим свидетельствам. Отреставрирован танк Т-34-85 «Боевая подруга», который жители Благовещенска уже видели на параде в честь 74-й годовщины Победы. Менее известны проекты по восстановлению автомобиля «Виллис» и советского военного мотоцикла. Кафедра вооружений продолжает стоить реплики средневековых осадных орудий, таких как «единорог», «таран» и «требушет».

В ДВОКУ говорят, что всё это – часть военно-патриотической работы.

Вся эта деятельность не обделена вниманием горожан, но часто при освещении деятельности клубов или отдельных энтузиастов многие фиксируют своё внимание на исторических артефактах, то есть предметах вооружения или быта из прошлого. Но мало кто задумывается над тем, для чего целая бригада преподавателей и курсантов военного училища потратила массу времени и средств на постройку какого-нибудь средневекового осадного орудия, а то и целой деревянной крепости.

Однако военные структуры, к которым относятся и военные учебные заведения, так устроены, что какую-то большую и серьёзную работу никогда не делают просто так.

Понять своё место

Поговорить с корреспондентом Амур.инфо согласился заместитель начальника ДВОКУ, полковник Дмитрий Викторович Рачук.

— В начале двухтысячных годов мы ощутили резкое падение уровня образованности молодых людей, желающих стать курсантами училища. Абитуриенты, зачастую приезжающие из районов с тяжелой социальной обстановкой, не обладали нужными знаниями по ряду предметов. Ситуацию с физикой или математикой всегда можно было исправить – задел по этой части в училище имелся и в советские времена. Но каково было наше удивление, когда мы поняли, что будущие защитники государства очень мало или вообще ничего не знают об истории страны, которую им предстоит защищать, – рассказывает он.

Старая система воспитания молодёжи ушла вместе с Советским Союзом, новая пока не была создана. В результате этого военно-патриотическое воспитание в нашей стране долго оставалось предметом, о котором все говорили, но никто толком не знал с какой стороны за него взяться.

Тем не менее, преподавателям военного училища нужно было исправлять ситуацию, что называется «здесь и сейчас».

По личной инициативе, часто в свободное от учёбы время, получив поддержку начальника училища, преподаватели вместе с курсантами начали интересоваться вопросами истории российского государства, значительную часть которой, как известно, составляют хроники походов и кровавых боёв.

Таким образом, преподаватели военного училища взяли на себя обязательства ликвидировать пробелы в общеобразовательной программе, доделывая работу школьных педагогов.

— Когда до курсантов доходит, какие ресурсы и силы потрачены на то, чтобы создать нашу страну в её теперешнем виде и защитить от всех внешних угроз, они очень быстро начинают понимать, почему своё государство нужно защищать и как это делать, – рассказывает полковник Рачук.

Копьё и щит – кто сильнее

История военных конфликтов неразрывно связана с соревнованием снаряда и брони, или как это называется военным языком «конкурирующее развитие средств поражения и защиты от них». Неслучайно, именно на кафедре вооружения ДВОКУ находятся все реплики исторического ручного оружия: сабли, мечи, арбалеты и прочее. О причине такого интереса рассказывает полковник Рачук.

— Средства вооруженной борьбы со временем меняются. Это происходит циклично, по своим определенным законам. Поэтому, если мы знаем историю того, как это происходило, мы можем прогнозировать будущее развитие оружия. Это важно как для разработок вооружений, так и для организации армии. Необходимо вложить эти знания в курсантов, которым в будущем, возможно придётся занимать высокие должности и своими решениями влиять на оснащение армии в будущем, – рассказывает он.

Крепость на территории училища

Если бы не ДВОКУ, такого бы объекта не появилось вообще. Историческое место расположения крепости – село Албазино – не может стать экскурсионным объектом в связи с постоянно действующим пограничным режимом. Поэтому начальник училища генерал-майор Владимир Грызлов предложил построить точную копию острога на полигоне ДВОКУ. Идея нашла поддержку у губернатора Амурской области Василия Орлова и воплощается с его всесторонней помощью.

В настоящее время возведены несколько башен и малый пояс стен. Уже сейчас это выглядит впечатляюще, вполне годится для съемок блокбастера. Масштабы строительства таковы, что если бы не государство, то подобный объект просто не смог бы возникнуть – затраты будут нецелесообразны даже для крупных предприятий области, у которых и так есть свои социальные программы. Попытки соорудить что-то подобное в Благовещенске уже осуществлялись в сквере Дома офицеров, но результат, в связи с ограниченным финансированием вопроса, был скромным.

С появлением этого объекта, училище будет гораздо больше участвовать в общественной жизни области. Руководство обещает разрешить доступ самому широкому кругу лиц, и конечно в первую очередь – участникам исторических объединений.