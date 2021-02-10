В Благовещенске для некоторых школьников составляют индивидуальное меню

В столице Приамурья для школьников с пищевыми особенностями составят индивидуальное меню. Для этого родители должны написать заявление директору школы. В нём нужно указать медицинские показания ученика и приложить рекомендации врача-диетолога.

Документы от родителей рассмотрит технолог комбината школьного питания. Он составит особый рацион для ребёнка и познакомит с ним родителей, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

— В 2020 году специалисты составили индивидуальное меню для восьми учеников. Это ребята с сахарным диабетом первого типа, нарушением функции почек, а также дети, которым показана безглютеновая либо гипоаллергенная диета или диетическое питание, – пояснили в благовещенском комбинате школьного питания.

Напомним, учеников начальной школы в Приамурье начали бесплатно кормить в 2019 году. В регионе всех учеников младших классов кормят одинаково. А за организацией школьного питания и оснащением столовых оборудованием следит губернатор Василий Орлов.