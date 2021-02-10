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сегодня, 11:48 0

Роспотребнадзор зарегистрировал российский экспресс-тест на коронавирус

Роспотребнадзор зарегистрировал российский экспресс-тест на коронавирус
Фото: pixabay.com

В начале февраля Роспотребнадзор зарегистрировал российский экспресс-тест на коронавирус. Теперь узнать результаты можно будет в четыре раза быстрее. ПЦР-анализ выдаёт результаты через 4-5 часов, а экспресс-тесту понадобится час-полтора, сообщают «Известия».

При этом разработчики утверждают, что новые тесты – это не дополнительное исследование, их можно будет использовать как основные анализы.

— Там, где анализируется мазок с высокой или средней вирусной нагрузкой, оба теста (и ПЦР, и экспресс) работают примерно одинаково. Там, где количество вирусных частиц в мазке мизерное, начинает выигрывать медленный ПЦР-тест. С другой стороны, экспресс получился более специфичным. То есть он в теории дает меньше ложноположительных результатов, – отметил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Экспресс-тест назвали «АмплиСенс SARS-Co V-2-IT». Новые тесты проводят на том же оборудовании, его сможет делать тот же персонал. Стоимость систем также не отличается.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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