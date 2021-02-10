Программу модернизации ЖКХ Приамурья разработают уже к началу марта

Губернатор Приамурья поручил профильному министерству разработать программу модернизации ЖКХ. Проект должны подготовить уже к началу марта.

— Отопительный период в этом году показал, что после планомерного программного ремонта котельных количество технологических сбоев на них значительно уменьшилось, большая часть нарушений приходится на водопроводные сети. Поэтому важно проанализировать ситуацию и включить в программу модернизации поэтапный ремонт сетей. Необходимо привести в порядок максимальное количество сетей, чтобы впредь не создавать неудобств людям, – отметил Василий Орлов.

По словам министра ЖКХ Алексея Тарасова, с начала отопительного периода до 5 февраля в Амурской области произошло 62 технологических нарушения в работе объектов коммунальной инфраструктуры. Самые серьёзные аварии произошли в Свободном, Среднебелой и Магдагачи.

18 января в Свободном перемерз водопровод по улице Лесной, 30 января водоснабжение было полностью восстановлено.

Промерзание сбросной канализационной трубы на насосной станции произошло в Среднебелой 1 февраля.

— В данной ситуации был невозможен слив отходов в сточную яму через канализационную трубу, КНС № 4 обслуживает восемь многоквартирных и десять частных жилых домов, расположенных по улицам Лазо, Мира и Амурской. Несмотря на сложившуюся ситуацию, жизнедеятельность населения не нарушена, потребители от водоотведения не отключены. Отходы вывозятся вакуумной машиной по 4,5 кубов ежедневно по 10-15 рейсов, – рассказал Алексей Тарасов.

7 февраля не выдержал холодов подземный водопровод на территории Магдагачинской больницы.

— Без водоснабжения осталась Магдагачинская больница и котельная, отапливающая больницу. Организован подвоз воды в стационар и на котельную. Снижения параметров теплоносителя нет, – сказал Алексей Алексеевич.

Чтобы исправить ситуацию, в этот же день был проложен временный водовод из твердого резинового шланга протяженностью 40 метров, но ночью из-за сильного мороза он замерз. Для проведения аварийно-восстановительных работ будет использоваться открытый огонь.

Все происшествия на теплоносителях осложнялись сильными морозами.

— В целях безаварийного прохождения отопительного сезона в наиболее холодный период в Приамурье рекомендую главам муниципальных образований организовать дополнительные осмотры источников тепловой энергии, тепловых сетей, объектов водоснабжения специалистами администраций. При необходимости следует увеличить количество обслуживающего персонала котельных, – отметил министр ЖКХ.

Также губернатор подчеркнул, что необходимо оперативно реагировать на обращения амурчан и в кратчайшие сроки решать проблемы с отоплением.

— Всё, что связано с соблюдением температурного режима в домах и социальных учреждениях, должно решаться максимально быстро. Создайте алгоритм работы с обращениями и жалобами амурчан. Помните, никакие прописанные нормы не согреют квартиру человека, когда у него слегка теплые батареи. Нужно оперативно разбираться и решать проблему, – подчеркнул Василий Орлов.