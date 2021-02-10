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10февраля
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Программу модернизации ЖКХ Приамурья разработают уже к началу марта

Программу модернизации ЖКХ Приамурья разработают уже к началу марта
Фото: pixabay.com

Губернатор Приамурья поручил профильному министерству разработать программу модернизации ЖКХ. Проект должны подготовить уже к началу марта.

— Отопительный период в этом году показал, что после планомерного программного ремонта котельных количество технологических сбоев на них значительно уменьшилось, большая часть нарушений приходится на водопроводные сети. Поэтому важно проанализировать ситуацию и включить в программу модернизации поэтапный ремонт сетей. Необходимо привести в порядок максимальное количество сетей, чтобы впредь не создавать неудобств людям, – отметил Василий Орлов.

По словам министра ЖКХ Алексея Тарасова, с начала отопительного периода до 5 февраля в Амурской области произошло 62 технологических нарушения в работе объектов коммунальной инфраструктуры. Самые серьёзные аварии произошли в Свободном, Среднебелой и Магдагачи.

18 января в Свободном перемерз водопровод по улице Лесной, 30 января водоснабжение было полностью восстановлено.

Промерзание сбросной канализационной трубы на насосной станции произошло в Среднебелой 1 февраля.

— В данной ситуации был невозможен слив отходов в сточную яму через канализационную трубу, КНС № 4 обслуживает восемь многоквартирных и десять частных жилых домов, расположенных по улицам Лазо, Мира и Амурской. Несмотря на сложившуюся ситуацию, жизнедеятельность населения не нарушена, потребители от водоотведения не отключены. Отходы вывозятся вакуумной машиной по 4,5 кубов ежедневно по 10-15 рейсов, – рассказал Алексей Тарасов.

7 февраля не выдержал холодов подземный водопровод на территории Магдагачинской больницы.

— Без водоснабжения осталась Магдагачинская больница и котельная, отапливающая больницу. Организован подвоз воды в стационар и на котельную. Снижения параметров теплоносителя нет, – сказал Алексей Алексеевич.

Чтобы исправить ситуацию, в этот же день был проложен временный водовод из твердого резинового шланга протяженностью 40 метров, но ночью из-за сильного мороза он замерз. Для проведения аварийно-восстановительных работ будет использоваться открытый огонь.

Все происшествия на теплоносителях осложнялись сильными морозами.

— В целях безаварийного прохождения отопительного сезона в наиболее холодный период в Приамурье рекомендую главам муниципальных образований организовать дополнительные осмотры источников тепловой энергии, тепловых сетей, объектов водоснабжения специалистами администраций. При необходимости следует увеличить количество обслуживающего персонала котельных, – отметил министр ЖКХ.

Также губернатор подчеркнул, что необходимо оперативно реагировать на обращения амурчан и в кратчайшие сроки решать проблемы с отоплением.

— Всё, что связано с соблюдением температурного режима в домах и социальных учреждениях, должно решаться максимально быстро. Создайте алгоритм работы с обращениями и жалобами амурчан. Помните, никакие прописанные нормы не согреют квартиру человека, когда у него слегка теплые батареи. Нужно оперативно разбираться и решать проблему, – подчеркнул Василий Орлов.

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#свет, тепло, квитанции #губернатор #ЖКХ

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Комментарии
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  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    2 часа назад

    Зачем эти громкие заявления, программа модернизации ЖКХ, каждое предприятие ЖКХ знает что необходимо модернизировать. А тут подготовить программу и под сукно, потратив на это кучу бабла, готов поспорить что Тут без Г- На Матюхина не обошлось Именно он любит наживаться на подобных вещах, и конечно же компетентные органы ничего не видят, им же команду фас не дали.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Программу по очистке Бурхановки разработали за несколько милллионов - на очистку денег не хватило.

    Программу модернизации ливневой канализации разработали - денег даже на очистку ливневок нет.

    Надо ли говорить про программу модернизации ЖКХ?!

    Едросня может только "собирать рабочие группы", "создавать дорожные карты", "разрабатывать программы" и т.п. А трубы как были с 70х годов, изношеные на 95%, так и остались...

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    и так цена на ЖКХ неимоверные а теперь ещё больше драть будут с нищих зарплат

  • Россия для грустных

    Россия для грустных
    2 часа назад

    ну да, лучше сесть и заплакать, как всё вокруг грусна и пячально и нихрена не делать ... ну. примерно как либересня...

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    За 20 лет нихрена и не делалось, иди посчитай деревянные чопики на водоводе хотя бы от птице фабрики до моховой

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Прозаседавшиеся

    Чуть ночь превратится в рассвет,

    вижу каждый день я:

    кто в глав,

    кто в ком,

    кто в полит,

    кто в просвет,

    расходится народ в учрежденья.

    Обдают дождем дела бумажные,

    чуть войдешь в здание:

    отобрав с полсотни —

    самые важные! —

    служащие расходятся на заседания.

    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

    [1922] В. Маяковский

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