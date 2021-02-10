Юлия Савичева призналась, что её вынудили уйти от продюсера Максима Фадеева

Савичева рассказала, что когда-то она могла в любой момент позвонить наставнику, чтобы поделиться своими переживаниями и планами. Но в какой-то момент певица почувствовала, что Фадеев стал отдаляться. Изменение отношения к себе с его стороны Юлия ощутила ещё за семь лет до ухода с его продюсерского центра.

Певица долго пыталась понять, что происходит. Оказалось, что его сотрудники начали очернять ее, рассказывая Максу ложь про поведение Савичевой.

Их дружба и тёплые когда-то отношения стали сменяться холодом и раздражительностью. По словам Юлии, у Фадеева всё больше росли претензии к ней. А когда певица попыталась объясниться и рассказать наставнику о несправедливости обвинений со стороны сотрудников продюсерского центра, тот обвинил Савичеву во лжи и заявил, что ей не верит.

В результате недоброжелатели добились своего — Юлия расторгла договор с Фадеевым. Все права на её песни перешли продюсерскому центру. Из-за этого певица и её семья пережили сложный период, когда они остались почти без средств к существованию.

Несмотря ни на что, Савичева очень тепло и с уважением говорит о Максиме Фадееве, но его продюсерский центр певица назвала «адским логовом».