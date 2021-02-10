Мачеха заказала убийство 8-летней падчерицы в Туве

В Туве сотрудники полиции и ФСБ предотвратили заказное убийство ребёнка. Восьмилетнюю девочку «заказала» собственная мачеха, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Полицейские узнали, что 61-летняя жительница Кызыла ищет исполнителя убийства. Жертвой должна была стать её падчерица. После смерти отца она оказалась наследницей первой очереди и претендовала на две квартиры погибшего. За убийство мачеха предлагала заплатить 180 тысяч рублей. Один из сотрудников уголовного розыска представился киллером. Женщина передала ему десять тысяч предоплаты и орудие убийства – электрошокер. Также заказчица показала ребёнка и рассказала, где она учится и живёт. Позже «киллер» отчитался, что заказ выполнен, предъявил постановочное фото и шапку ребёнка.

Женщину задержали, на неё завели два уголовных дела – «Приготовление к преступлению» и «Убийство».