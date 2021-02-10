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10февраля
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сегодня, 11:20 4

Мачеха заказала убийство 8-летней падчерицы в Туве

Мачеха заказала убийство 8-летней падчерицы в Туве
Фото: pixabay.com

В Туве сотрудники полиции и ФСБ предотвратили заказное убийство ребёнка. Восьмилетнюю девочку «заказала» собственная мачеха, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Полицейские узнали, что 61-летняя жительница Кызыла ищет исполнителя убийства. Жертвой должна была стать её падчерица. После смерти отца она оказалась наследницей первой очереди и претендовала на две квартиры погибшего. За убийство мачеха предлагала заплатить 180 тысяч рублей. Один из сотрудников уголовного розыска представился киллером. Женщина передала ему десять тысяч предоплаты и орудие убийства – электрошокер. Также заказчица показала ребёнка и рассказала, где она учится и живёт. Позже «киллер» отчитался, что заказ выполнен, предъявил постановочное фото и шапку ребёнка.

Женщину задержали, на неё завели два уголовных дела – «Приготовление к преступлению» и «Убийство».

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#происшествия

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    2 часа назад

    В задницу надо был ей затолкать этот электрошокер по самое не балуй

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Надо бы проверить ее на причастность к смерти мужа... Инсульт можно медикаментами справоцировать

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Господин Русский, вы когда-нибудь по-русски писать без ошибок научитесь, высокоинтеллектуальный прАвокатор вы наш объедЕненный? :)

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    аьассака

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