В Забайкалье следователь украл телефоны из вещдоков по делу о краже мобильников
Бывшего следователя управления СКР по Забайкальскому краю признали виновным в должностном преступлении. Как сообщает Ингодинский районный суд, мужчина украл айфоны, изъятые в ходе следствия по уголовному делу.
Похищенные телефоны забайкалец продал своему знакомому за 15 тысяч рублей.
Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком в четыре года. Также мужчине на три года запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Приговор не вступил в законную силу.
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