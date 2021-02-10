В Забайкалье следователь украл телефоны из вещдоков по делу о краже мобильников

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Бывшего следователя управления СКР по Забайкальскому краю признали виновным в должностном преступлении. Как сообщает Ингодинский районный суд, мужчина украл айфоны, изъятые в ходе следствия по уголовному делу.

Похищенные телефоны забайкалец продал своему знакомому за 15 тысяч рублей.

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком в четыре года. Также мужчине на три года запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор не вступил в законную силу.