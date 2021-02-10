Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:04 1

В Забайкалье следователь украл телефоны из вещдоков по делу о краже мобильников

В Забайкалье следователь украл телефоны из вещдоков по делу о краже мобильников
Фото: pixabay.com

Бывшего следователя управления СКР по Забайкальскому краю признали виновным в должностном преступлении. Как сообщает Ингодинский районный суд, мужчина украл айфоны, изъятые в ходе следствия по уголовному делу.

Похищенные телефоны забайкалец продал своему знакомому за 15 тысяч рублей.

Судом виновному назначено наказание в виде лишения свободы на три года условно с испытательным сроком в четыре года. Также мужчине на три года запрещено занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Приговор не вступил в законную силу.

Просмотров всего: 616

#Дальний Восток #криминал #происшествия #суды

распечатать


Происшествия

В Магадагачи автомобиль протаранил магазин (видео)
Власть 5

Полпредство президента по ДФО переселяют на остров Русский
Происшествия 2

В Благовещенске неизвестных подозревают в поджоге автомобиля Lexus (видео)
Экономика 4

Для спасения рыболовной отрасли на ДВ за два года создадут 14 перерабатывающих заводов
Комментарии
Показать все (1)
  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Пошёл в бизнес по заветам великого специалиста анатолича

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь