Благовещенская полиция за два часа раскрыла кражу

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Благовещенская полиция за два часа нашла и вернула владелице пропавший телефон. Женщина забыла его в такси, после чего средство связи присвоили другие пассажиры, севшие в такси следом за ней. Об этом сообщили в Instagram сотрудники правопорядка.

Жительница областного центра обнаружила отсутствие мобильного телефона сразу после поездки в такси. Со своей проблемой благовещенка обратилась в отделение полиции. Сотрудники правопорядка быстро вычислили водителя такси. Мужчина рассказал, что после этой пассажирки он подвозил молодых людей и вспомнил адрес, куда их привёз.

— При проведении поквартирного обхода полицейские установили гражданина, забравшего гаджет, оставленный в машине. Данный мужчина 1993 года рождения сознался в содеянном и выдал мобильник, – сообщили в полиции Благовещенска.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража». Молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

— Мой телефон был найден через два часа. Я очень благодарна сотрудникам полиции за оперативность, – поделилась жительница Благовещенска.