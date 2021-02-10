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10февраля
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сегодня, 10:20 5

Гособвинение попросило для бывшего губернатора Хабаровского края семилетний срок

Гособвинение попросило для бывшего губернатора Хабаровского края семилетний срок
Фото: pasmi.ru

В Замоскворецком райсуде Москвы завершились прения сторон по уголовному делу экс-губернатора Хабаровского края, бывшего вице-президента НК «Роснефть» Виктора Ишаева. Как пишет «Коммерсантъ», обвинение запросило семилетний срок за растрату средств нефтяной компании.

По мнению гособвинения, вина 72-летнего Виктора Ишаева и главы представительства нефтяной компании в Хабаровском крае 65-летнего Геннадия Кондратова в растрате в особо крупном размере полностью доказана. Ишаева требуют заключить в колонию общего режима на семь лет, а его предполагаемого сообщника – на четыре. В пользу «Роснефти», признанной потерпевшей стороной, по мнению прокуратуры, нужно взыскать ущерб в размере 23 миллионов рублей.

Сами подсудимые и их защита настаивали на том, чтобы суд их оправдал или хотя бы, вынося решение, учёл их заслуги перед родиной и почтенный возраст. Тем более что Ишаев уже возместил часть ущерба. Судья Лариса Семенова огласит своё решение 18 февраля.

По версии СК, в период с 2014 по 2017 годы занимавший тогда должность вице-президента «Роснефти» Виктор Ишаев сдал представительству этой компании в Хабаровском крае «по явно завышенной стоимости» 250 квадратных метров офисной площади, принадлежащей его собственной компании ООО «Бейс». А руководитель представительства Геннадий Кондратов, зная о завышенной арендной ставке, профинансировал соглашение.

По информации следствия, стоимость аренды была выше среднерыночной на 100 тысяч рублей в месяц. Сам Ишаев называет обвинение абсурдным, утверждая, что договор об аренде он не заключал и вообще не участвовал в его подготовке.

Виктор Ишаев возглавлял Хабаровский край с 1991 по 2009 годы, затем до 2013 года был министром по развитию Дальнего Востока и полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. Отмечен многочисленными госнаградами, в том числе орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней.

С марта 2019 года политик находится под домашним арестом, который несколько раз прерывался на его лечение в больнице. В случае вынесения обвинительного приговора этот срок пойдет в зачет общего срока наказания.

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#Дальний Восток #закон #криминал #происшествия #российская власть #суды

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Комментарии
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  • Петро555

    Петро555
    2 часа назад

    Варюга на варюге.

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Одному семерик светит, второму Черный Дельфин... Веселые у соседей губеры. :)

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    в Китае бы расстреляли

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Интересно, шикарную особорежимную зону в Хабаровском крае, именуемую в народе "Снежинка" строили из расчета на грядущие перспективы? :)

  • Петро555

    Петро555
    1 час назад

    В Китае не только б расстреляли, там и конфискация вплоть до третьего колена

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