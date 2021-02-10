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10февраля
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сегодня, 10:02 8

ФАС: нарушений в росте цен на бензин в Приморье не выявлено

ФАС: нарушений в росте цен на бензин в Приморье не выявлено
Фото: pixabay.com

Приморское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провело проверку крупнейших продавцов бензина в крае. Зафиксированное в начале февраля повышение цен признано законным, сообщает пресс-служба ведомства.

Жители Приморского края заметили, что в период с 1 по 8 февраля в регионе наблюдалось повышение цены на бензин марок АИ-92 и АИ-95 более чем на один рубль. По данному факту Приморское управление ФАС инициировало проверку. Увеличение стоимости оказалось связано с дефицитом топлива: Хабаровский нефтеперерабатывающий завод закрыли на ремонт, и бензин не отгружался в регионы, при этом спрос на горючее не упал. Как итог – жители Приморья наблюдали рост стоимости бензина.

— Повышение розничных цен реализации в 2021 году обусловлено ростом цен на бирже, в связи с чем произошло увеличение закупочных цен. В настоящий момент рост стоимости бензина в рознице не превышает инфляцию, признаков нарушения антимонопольного законодательства Приморским управлением ФАС России не установлено, – указано на сайте ведомства.

Стоит отметить, что Приморское управление ФАС совместно с Хабаровским управлением проводят проверку по выяснению причин перебоев доставки топлива на заправки региона.

Напомним, что управление ФАС Амурской области также занимается проверкой доступности топлива марок АИ-92 и АИ-95 на заправках Приамурья. Значительного повышения цены при этом в ведомстве не выявили.

Несмотря на это, в области наблюдается дефицит бензина. Для того чтобы удовлетворить спрос амурчан на горючее, 8 февраля в Приамурье доставили 645 тонн бензина марки АИ-92 из Росрезерва и НПЗ в Сургуте.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    создать искусственный дефицит-поднять цены-это нормально для ФАС

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    4 часа назад

    С каких пор Амур Инфо выставляет тут Приморские новости?

    Это как с Имамаевым, полгода до избрания его мэром, указывали его в новостях, вместо старушки.

    Нас хотят объеденить с Приморьем или Хабаровским краем?

  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    так своих новостей нет-приходится воровать у соседей

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    Кожемяко крепко держит за одно место область.....

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    3 часа назад

    Не нужно воевать с воровством, просто достаточно принять нужные законы, при которых воровство перестанет быть вне закона. И затем красиво отчитаться о победе над проблемой.

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    3 часа назад

    Главное в проведении расследований - не выйти на самих себя!

  • ЕКВ

    ЕКВ
    1 час назад

    Давненько так не смеялась.....

  • sms-ка

    sms-ка
    1 час назад

    Увеличение стоимости оказалось связано с дефицитом топлива... Вот это прикол. Это обосновано? ФАС?

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