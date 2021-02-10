Выбор читателей за 9 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 9 февраля.

Наши источники в правоохранительных органах сообщили, что участники драки – военнослужащие. За уточнением информации местные правоохранители отправили нас к военным следователям, так как речь идёт о преступлении, совершённом военнослужащим.

Сколько стоят сейчас квартиры? Где и когда лучше покупать жилье? Эти и другие вопросы интересуют многих жителей Приамурья. Наши журналисты провели небольшое исследование и разобрались в некоторых вопросах приобретения недвижимости в разных городах области, Дальнего Востока и страны в целом.

В Приамурье подвели итоги декларационной кампании 2020 года. Как сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы России по Амурской области, четыре налогоплательщика задекларировали доходы свыше миллиарда рублей.

Как сообщает Амурский гидрометцентр, с 11 по 13 февраля территорию Амурской области будет пересекать активный циклон. Это приведёт к резкому изменению погоды.