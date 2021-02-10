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10февраля
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Выбор читателей за 9 февраля

Выбор читателей за 9 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей вторника, 9 февраля.

Соцсети: в Чигирях подрались военные, один из них погиб

Наши источники в правоохранительных органах сообщили, что участники драки – военнослужащие. За уточнением информации местные правоохранители отправили нас к военным следователям, так как речь идёт о преступлении, совершённом военнослужащим.

Всё познаётся в сравнении: сколько стоит квадратный метр жилья в Приамурье, на Дальнем Востоке и в России

Сколько стоят сейчас квартиры? Где и когда лучше покупать жилье? Эти и другие вопросы интересуют многих жителей Приамурья. Наши журналисты провели небольшое исследование и разобрались в некоторых вопросах приобретения недвижимости в разных городах области, Дальнего Востока и страны в целом.

Налоговики нашли в Приамурье четырёх миллиардеров и почти шесть тысяч миллионеров

В Приамурье подвели итоги декларационной кампании 2020 года. Как сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы России по Амурской области, четыре налогоплательщика задекларировали доходы свыше миллиарда рублей.

В Приамурье объявили о резкой смене погоды

Как сообщает Амурский гидрометцентр, с 11 по 13 февраля территорию Амурской области будет пересекать активный циклон. Это приведёт к резкому изменению погоды.

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#Обзор #интернет #СМИ

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