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10февраля
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сегодня, 09:33 0

К концу года в Свободном запустят в работу новый корпус гимназии №9

К концу года в Свободном запустят в работу новый корпус гимназии №9
Фото: https://www.amurobl.ru/

В Свободном трёхэтажное здание нового корпуса гимназии введут в эксплуатацию уже в декабре 2021 года, сообщает пресс-служба амурского правительства. Строительство объекта стартовало в августе 2019-го, но в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой возникла острая нехватка рабочих и темпы работ по кирпичной кладке были снижены. Сейчас ситуация постепенно нормализуется.

На строительной площадке трудятся 37 человек, 27 из них – каменщики. Ведется кирпичная кладка наружных стен малого спортивного зала, возведение перегородок в помещении столовой, установка опалубки лестничных маршей. Все работы тщательно контролируются специалистами. Значительно помогают в этом установленные на площадке видеокамеры, благодаря которым оценить ход ремонта и строительства можно круглосуточно, а при выявлении недочетов оперативно их устранить.

Строительство школы на 528 мест в Свободном идёт в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Современный корпус гимназии №9 появится в центре города, рядом с действующим зданием. Школа будет включать в себя учебные кабинеты, спортзал, актовый зал, пищеблок, административные и хозяйственные помещения.

В рамках этого же проекта в областном центре в скором времени заработает Центр непрерывного повышения профмастерства педагогических работников.

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#Дальний Восток #дети #Свободный #школа

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