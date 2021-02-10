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10февраля
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сегодня, 09:15 0

Благовещенские школьники поучаствуют в чемпионате по чтению вслух

Благовещенские школьники поучаствуют в чемпионате по чтению вслух
Фото: pixabay.com

Чемпионат по чтению вслух «Страница» пройдёт во всех школах Благовещенска, победитель представит Приамурье в финале конференции «Восток», сообщает правительство Амурской области.

Участников чемпионата будут выбирать среди благовещенских школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Сначала пройдут отборочные туры в каждой школе, после чего победители школьных этапов соберутся на городском финале, где участники будут читать вслух книги без подготовки перед членами жюри и зрителями.

Чемпионат проходит при поддержки Фонда президентских грантов. На его реализацию общественники выиграли 486,6 тысяч рублей. Общая стоимость проекта – около 1 миллиона рублей.

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#образование #школа

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