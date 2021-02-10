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сегодня, 09:47 1

Амурские второклассники придумали прибор для реабилитации после коронавируса

Амурские второклассники придумали прибор для реабилитации после коронавируса
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Амурской области

В честь Дня российской науки в благовещенской школе № 16 прошло традиционное ежегодное мероприятие «Фестиваль детских изобретений».

Свои разработки представили около ста школьников из Благовещенска, Свободного и Ивановки. Участвовало и 12 проектов от китайских школьников. Из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате.

Одно из самых актуальных изобретений – прибор, который помогает восстанавливаться после коронавируса. Он призван развить лёгкие и избавить от одышки. Его придумали второклассники Прохор и Олег Русских.

— Ребята удивили. Вроде, кажется, второклассники, дети ещё совсем, а уже тянутся к науке и думают о таких серьёзных и актуальных сегодня вещах… Ещё одна работа, которая меня покорила, – настоящий Лего-город, его построил второклассник Иван Козырь. А один парень, ученик седьмого класса Иван Кравцов, разработал сортировщик монет. Говорит, разбил с братом копилку и, чтобы не считать вручную, придумал помощника. Авторы всех трёх изобретений получили подарки лично от меня, – рассказал пресс-службе Законодательного собрания Приамурья гость фестиваля, депутат заксобрания Андрей Домашенкин.

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#коронавирус #дети #школа

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Комментарии
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  • да_уж

    да_уж
    2 часа назад

    да только после ковид-пневмонии "надувать шарики" нельзя...

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