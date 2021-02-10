Гороскоп на 10 февраля: Водолеям можно полениться, а Весам стоит организовать праздник

Восход Солнца: 07:49

Заход Солнца: 17:38

Солнце в Водолее.

Овен. Ваш авторитет растет, и результат вашей деятельности может превзойти ваши ожидания. Возможно, вы теперь гораздо счастливее и увереннее в себе, что позволяет вам увидеть конкретную проблему в новом свете.

Телец. Не отказывайтесь от предложения начальства заменить сотрудника, на его месте вы проявите себя на все 100%. Сейчас для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно. Это избавит вас от многих волнений и разочарований.

Близнецы. Вас ожидает день, когда могут произойти самые невероятные вещи, мечтайте и верьте в лучшее. Положение планет благоприятствует путешествиям. Многих охватит тяга к перемене мест, захочется посмотреть мир.

Рак. Сон, приснившийся этой ночью, при всей необычности его сюжета, будет не просто сном, он предскажет будущее.

Лев. Некоторые представители знака примут важное решение в личной жизни, это может быть переход отношений на новый уровень.

Дева. Звезды советуют Девам избегать физических нагрузок. У вас найдется масса другой и интересной работы, на которой следует акцентировать внимание.

Весы. Звезды советуют Весам уделить время и внимание домочадцам. Можно организовать веселый праздник, выезд на природу и катание c горки.

Скорпион. Вам пора выходить на оперативный простор, заводить собственное дело.

Стрелец. В среду вам лучше всего отдохнуть в кругу семьи или съездить погулять в одиночестве.

Козерог. Беседы с единомышленниками будут продуктивными и интересными, не бойтесь рассказывать о своих планах больше. Проведите день легко и прислушиваясь к себе. У вас будет возможность распорядиться своим временем по собственному усмотрению, поэтому неприятностей быть не должно.

Водолей. Если взялись подписывать документ, то прочтите его полностью, чтобы не было потом неожиданностей. Вам сегодня следует отдохнуть, на работе ничего грандиозного создать все равно не удастся, зачем пытаться?

Рыбы. Подготовьтесь к тому, что Вселенная заставит вас преодолеть некоторые препятствия на пути к цели! Благоприятным будет сегодняшний день для людей творческих. Вам удастся реализовать свои планы, которые могут в корне изменить их жизнь.

Астролог: Вальдемар Небоходцев