В России рассчитали, сколько домашних животных можно содержать в квартире

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В России рассчитали формулу, по которой определяется разрешенное количество домашних животных для жильцов квартир. В Кировской области за количеством домашних питомцев у их хозяев начнут следить уже с 14 февраля.

Исходя из формулы, разработанной правительством региона, супруги, проживающие в Кировской области в двухкомнатной квартире площадью, например, 45 квадратных метров, смогут завести 6 небольших собак, а в студии площадью 18 квадратов – только одну. Правила содержания домашних животных власти региона разработали в соответствии с Законом «О ветеринарии в Кировской области». В одном из пунктов документа сказано, что владелец может заводить в квартире столько питомцев, сколько он может обеспечить «необходимым пространством и надлежащими условиями» проживания. В частности, это касается возможности своевременно кормить животных, убирать за ними и выгуливать, сообщает «Парламентская газета».

Для расчёта количества питомцев, которых можно держать дома, чиновники предложили такую формулу: Z = [Sобщая – (Nпред. х H)]: Sнеобх.

Z здесь – допустимое количество домашних животных в жилом помещении многоквартирного дома. Sобщая – общая площадь квартиры, указанная в правоустанавливающих документах. Nпред. – норма предоставления площади жилого помещения, устанавливаемая соответствующим органом местного самоуправления в соответствии со статьей 50 Жилищного кодекса РФ, то есть 18 квадратных метров. H – количество людей, зарегистрированных в квартире. Sнеобх. – площадь, необходимая для одного животного, которая составляет: для собак от 25 килограммов и крупнее – не менее 2,5 квадратных метра, для собак до 25 килограммов – не менее 1,5 квадратных метра, для кошек – не менее 0,8 квадратных метра. При этом нормативов на попугаев, хомяков, рыбок или других возможных «домочадцев» в документе нет.

Как сообщается, в Госдуме выступают против таких ограничений и считают их нарушением прав людей.

— Я являюсь категорическим противником ограничений для людей по владению животными, – сказал «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающие среды Владимир Бурматов. – Нельзя привязывать количество питомцев к квадратным метрам. Очевидно, что животному лучше там, где у него хороший хозяин. И к количеству квадратных метров это не имеет никакого отношения. А когда люди с большим сердцем держат две-три кошки, пусть даже в однокомнатной квартире, себе в чём-то отказывают, но находят возможность заботиться о своих животных, надо им «спасибо» сказать, а не ограничения накладывать.

По словам Бурматова, такая инициатива может привести к тому, что люди массово начнут выбрасывать животных на улицу или избавляться от них более радикальным способом.