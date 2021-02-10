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сегодня, 08:33 2

Больше всего дальневосточники тратятся на еду

Больше всего дальневосточники тратятся на еду
Фото: pixabay.com

Еда стала главной статьёй расходов у жителей Дальнего Востока. Как сообщает портал hh.ru, основываясь на данных проведённого опроса, на продукты питания тратят зарплату 95 процентов дальневосточников.

83 процента респондентов тратятся на оплату коммунальных услуг, 75 процентов – на связь, ТВ и интернет. И лишь 15 процентов жителей региона расходуют зарплату на образование.

— Жители Дальнего Востока тратят зарплату на «Досуг и отдых» заметно реже остальных россиян: 25% против 39%, на уход за собой, в том числе, фитнес, массаж и салоны красоты (20% против 28%). При этом среди жителей региона выше доля тех, кто расходует заработок на оплату коммунальных расходов (83% против 78% по всей России), на транспорт\автомобиль (60% против 55%), на лекарства и лечение (55% против 47%), а также тех, кто платит кредиты (45% против 39%), – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток Елена Волкова.

60 процентов дальневосточников назвали еду своей главной статьёй расходов. У 43 процентов больше всего денег уходит на аренду жилья и ипотеку, у 33 процентов – на выплаты кредитов, у 23 процентов – на коммунальные расходы. По 10 процентов отметили транспорт/автомобиль и детей, 8 процентов жителей Дальнего Востока больше всего денег тратят на одежду и обувь, и 5 процентов – на уход за собой, в том числе, фитнес, массаж и салоны красоты.

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#жизнь #финансы

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    40 минут назад

    С графика ясно что на отдых, уход за собой и образование на Дальнем Востоке доходов не хватает, только на необходимые платежи, еду и кучу лекарств.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    39 минут назад

    так зарплаты хватает только на еду

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