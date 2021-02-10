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10февраля
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сегодня, 08:04 0

Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok

Николай Дроздов завел аккаунт в TikTok
Фото: ndrozd37_official

Николай Николаевич Дроздов, известный большинству россиян как ведущий телепередачи «В мире животных», зарегистрировался в TikTok.

Ученый-зоолог и профессор географического факультета МГУ появился на площадке в конце января 2021 года и уже набрал более 11 тысяч подписчиков. На страничке Николая Дроздова восемь роликов: два с обращением к зрителям и шесть с фрагментами рекламы известного бренда.

Стоит отметить, что популярностью пользуются те ролики, где Николай Николаевич общается с аудиторией.

— Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на моей страничке в TikTok, – поприветствовал всех своих подписчиков Николай Дроздов в своём первом ролике, который набрал уже более 13 тысяч просмотров.

Напомним, что на этой же площадке недавно появился официальный аккаунт МИДа России.

Просмотров всего: 176

#интернет #лёгкие новости

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