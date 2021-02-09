В Приамурье объявили о резкой смене погоды
Как сообщает Амурский гидрометцентр, с 11 по 13 февраля территорию Амурской области будет пересекать активный циклон. Это приведёт к резкому изменению погоды.
Так, 11 февраля область ждёт повышение температуры воздуха на 5℃…6℃.
12 февраля ожидается снег, местами сильный, порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду, возможна метель. Опасность на дорогах поджидает амурских водителей – синоптики прогнозируют снежный накат и гололёд.
13 февраля похолодает на 3℃…5℃, сохранится ветреная погода с порывами до 15 метров в секунду, возможна слабая метель.
Более точные погодные данные синоптики предоставят в рамках суточных прогнозов погоды.
Просмотров всего: 2327