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9февраля
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сегодня, 17:19 1

В Приамурье объявили о резкой смене погоды

В Приамурье объявили о резкой смене погоды
Фото: pixabay.com

Как сообщает Амурский гидрометцентр, с 11 по 13 февраля территорию Амурской области будет пересекать активный циклон. Это приведёт к резкому изменению погоды.

Так, 11 февраля область ждёт повышение температуры воздуха на 5℃…6℃.

12 февраля ожидается снег, местами сильный, порывы ветра достигнут 15-17 метров в секунду, возможна метель. Опасность на дорогах поджидает амурских водителей – синоптики прогнозируют снежный накат и гололёд.

13 февраля похолодает на 3℃…5℃, сохранится ветреная погода с порывами до 15 метров в секунду, возможна слабая метель.

Более точные погодные данные синоптики предоставят в рамках суточных прогнозов погоды.

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#погода #происшествия

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Комментарии
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  • sinoptik

    sinoptik
    3 часа назад

    Не пугайте людей, нет никого штормового предупреждения. Есть сообщение об изменении погодных условий. И только.

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