Располневшая София Ротару выступила на празднике воронежского бизнесмена за 9 млн рублей

73-летняя звезда провела пандемию в загородном доме в Киеве. Родственники просили певицу ограничить круг общения, ведь она находится в группе риска.

Сейчас Ротару постепенно возвращается к работе. Недавно она выступила в Воронеже на вечеринке местного бизнесмена, который занимается строительством дорог. Говорят, что за это артистке заплатили 9 миллионов рублей. На празднике певица исполнила несколько своих хитов, а также спела дуэтом со своей сестрой Аурикой.

Зрители с удивлением заметили, что за время пандемии София Михайловна сильно поправилась. Даже объёмная одежда не помогла ей скрыть лишние килограммы. Фанаты раскритиковали внешний вид певицы и оставили множество комментариев под опубликованным видео.