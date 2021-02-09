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сегодня, 17:03 0

Располневшая София Ротару выступила на празднике воронежского бизнесмена за 9 млн рублей

Располневшая София Ротару выступила на празднике воронежского бизнесмена за 9 млн рублей
Фото: micik.ru

В последнее время София Ротару редко появляется на сцене. Но недавно певица прервала молчание и выступила на празднике воронежского бизнесмена. Собравшихся удивил её внешний вид, ведь за время пандемии артистка сильно поправилась, пишет «Собеседник».

73-летняя звезда провела пандемию в загородном доме в Киеве. Родственники просили певицу ограничить круг общения, ведь она находится в группе риска.

Сейчас Ротару постепенно возвращается к работе. Недавно она выступила в Воронеже на вечеринке местного бизнесмена, который занимается строительством дорог. Говорят, что за это артистке заплатили 9 миллионов рублей. На празднике певица исполнила несколько своих хитов, а также спела дуэтом со своей сестрой Аурикой.

Зрители с удивлением заметили, что за время пандемии София Михайловна сильно поправилась. Даже объёмная одежда не помогла ей скрыть лишние килограммы. Фанаты раскритиковали внешний вид певицы и оставили множество комментариев под опубликованным видео.

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#шоу-бизнес

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