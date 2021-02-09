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9февраля
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сегодня, 17:08 1

Снижение продолжается: в Приамурье зарегистрировали 60 новых случаев COVID-19

Снижение продолжается: в Приамурье зарегистрировали 60 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

За прошедшие сутки в Амурской области выявили 60 новых случаев коронавируса. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, 62 человека выздоровели, один скончался.

С нарастающим итогом в Приамурье заболели 20 194 человека. 18 546 выздоровели, 145 – скончались.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,3 процента. У 49 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (81 %), у 11 – в виде пневмонии (19 %), бессимптомных случаев нет.

Показатель заболеваемости составляет 2 556,06 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 747 526 человек, в том числе за последние сутки – 2 806.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    Хорошая новость. Скорей - бы уже совсем все закончилось!

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