Снижение продолжается: в Приамурье зарегистрировали 60 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в Амурской области выявили 60 новых случаев коронавируса. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, 62 человека выздоровели, один скончался.
С нарастающим итогом в Приамурье заболели 20 194 человека. 18 546 выздоровели, 145 – скончались.
По данным амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,3 процента. У 49 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (81 %), у 11 – в виде пневмонии (19 %), бессимптомных случаев нет.
Показатель заболеваемости составляет 2 556,06 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 747 526 человек, в том числе за последние сутки – 2 806.
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