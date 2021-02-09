Послабление карантина: на регистрацию свадьбы в ЗАГСы Приамурья теперь можно пригласить до 5 человек

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На регистрацию брака с 10 февраля можно приглашать гостей, сообщает пресс-служба управления ЗАГС Амурской области.

Запрет на присутствие на церемонии бракосочетания кого-либо, кроме молодожёнов, действовал с начала ноября 2020 года.

— Управление ЗАГС Амурской области доводит до вашего сведения, что с 10 февраля, по согласованию с Роспотребнадзором, на регистрацию брака допускается до 7 человек: новобрачные, фотограф и близкие родственники, – сообщили представители ведомства.

Такие меры будут действовать до полного снятия ограничений, связанных с COVID-19.