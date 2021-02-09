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9февраля
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сегодня, 19:52 0

Скончался директор ДЮСШ №7 города Благовещенска Сергей Штаненко

Скончался директор ДЮСШ №7 города Благовещенска Сергей Штаненко
Фото: @amurminsport

Ушёл из жизни директор благовещенской детской спортивной школы №7 Сергей Штаненко. Амурскому спортсмену и педагогу был 51 год.

Сергей Владимирович посвятил свою жизнь работе с детьми – был тренером по спортивной гимнастике, воспитал немало талантливых спортсменов. Кроме того, он являлся председателем коллегии судей областной федерации спортивной гимнастики.

В региональном министерстве физкультуры и спорта выразили искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам Сергея Штаненко. «Это огромная человеческая утрата и большая потеря для амурского спорта», считают в ведомстве. ​ ​ ​ ​

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#жизнь #областная власть

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