Скончался директор ДЮСШ №7 города Благовещенска Сергей Штаненко

Ушёл из жизни директор благовещенской детской спортивной школы №7 Сергей Штаненко. Амурскому спортсмену и педагогу был 51 год.

Сергей Владимирович посвятил свою жизнь работе с детьми – был тренером по спортивной гимнастике, воспитал немало талантливых спортсменов. Кроме того, он являлся председателем коллегии судей областной федерации спортивной гимнастики.

В региональном министерстве физкультуры и спорта выразили искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам Сергея Штаненко. «Это огромная человеческая утрата и большая потеря для амурского спорта», считают в ведомстве. ​ ​ ​ ​