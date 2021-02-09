Портал «Мой бизнес» уже больше двух лет помогает амурским бизнесменам

Сегодня сайт предоставляет больше 60 услуг, которые делают жизнь амурских бизнесменов лучше. Это услуги Центра поддержки предпринимательства, Центра кластерного развития, Агентства по привлечению инвестиций, Центра поддержки экспорта, Гарантийного фонда, а также региональной микрокредитной компании. Например, здесь можно получить финансирование по ставке до 4,25 %, гарантийную поддержку и комплексные консультации, воспользоваться продвижением в СМИ региона, зарегистрировать товарный знак, разработать франшизу и многое другое. Частью услуг могут воспользоваться не только представители бизнеса, но и самозанятые.

Акцент сделан в том числе и на меры имущественной поддержки: интерактивная карта покажет, какие объекты муниципального имущества можно взять в аренду. Информация о прямой финансовой поддержке для субъектов малого и среднего бизнеса для удобства пользователей также разбита по муниципалитетам.

— Наличие таких информационных ресурсов, безусловно, благоприятно сказывается на улучшении делового и инвестиционного климата в регионе. Любому предпринимателю и инвестору проще начинать свое дело и открывать производство, имея перед глазами полноценную картину по условиям и мерам поддержки в регионе. Мы видим, что эти площадки пользуются спросом – услугами регионального портала поддержки бизнеса в прошлом году воспользовалось свыше 6,6 тысячи человек. При этом мы продолжим совершенствовать имеющиеся ресурсы для удобства предпринимателей области. Уже изучены лучшие практики других субъектов страны для дальнейшего внедрения на наших площадках, – добавила министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова.