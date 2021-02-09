Власти Приамурья займутся ликвидацией бесхозных скотомогильников

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Больше сотни бесхозных скотомогильников находится на территории Приамурья. Для их ликвидации при свободненской станции по борьбе с болезнями животных начнет работать первый в регионе государственный инсинератор (крематорий для животных - Прим. ред.), сообщили в управлении ветеринарии Амурской области.

Планируется, что в этом году уничтожат более 20 бесхозных захоронений домашних животных в Свободненском районе. Из бюджета региона на эти цели направят 11,5 миллиона рублей, но если появится возможность выделить дополнительные средства, то план будет изменен. Предполагается, что при помощи инсинератора за теплый сезон сотрудники ветконтроля могут ликвидировать 60 бесхозных кладбищ скота.

— Работа начнется с наступлением устойчивой теплой погоды и до холодов должна быть завершена. Перед тем, как приступить непосредственно к ликвидации скотомогильника, специалисты должны пробурить шурф и взять на исследования пробы почвы, чтобы исключить возможность возникновения вспышки опасного заболевания из старых мест утилизации. В этом смысле использование инсинераторов, которые, по сути, представляют собой крематории для трупов животных и других биологических отходов, гораздо безопаснее, – рассказал начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

Планируется, что в первую очередь скотомогильники будут ликвидироваться в районах с развитым животноводством.

Стоит отметить, что ряд опасных захоронений расположены в зоне возможного паводка, а значит есть риск того, что инфекция может вырваться наружу. На сегодняшний день специалисты управления ветеринарии области дважды в год проводят полную дезинфекцию скотомогильников, для того чтобы не допустить распространение инфекционных заболеваний.

— Дорожная карта, разработанная амурским управлением ветеринарии, предполагает ликвидацию бесхозных скотомогильников и постепенную замену их инсинераторами, – прокомментировали новость в ведомстве.