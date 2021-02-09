Никас Сафронов собирается завещать своё имущество государству

По словам пианиста, происходящее для него не новость, так как именно он подтолкнул отца к этому решению. Затравкин уверен, что имя Сафронова ценно для страны и человечества, поэтому оно должно запомниться чем-то вечным и великим.

Он отметил, что уже сейчас, при жизни художника в различных шоу появляются известные и неизвестные родственники, которые обсуждают его наследство.

Также сын Сафронова уверен, что на самом деле художник не собирается так просто расставаться со своим имуществом. Затравкин признался, что его отец задумывается о криоконсервации и возможности воскрешения спустя много лет.

Поскольку при этой технологии человек не погребён, а криоконсервирован, то, вероятно, что государство сможет получить наследство Сафронова не ранее чем через 100 или 200 лет. Его сын считает, что к тому времени технологии могут уже достаточно продвинуться, и художника смогут оживить.