Что посмотреть сегодня вечером?

На неделю закрываемся дома и смотрим нашу киноподборку!

Идеальный сценарий, конечно!

Но жизнь не кино и даже не сериал Netflix, поэтому смотрим наш выпуск, выбираем по одному фильму на каждый день недели и устраиваем вечерний чилл.

Отправляйте свои кинорекомендации в директ аккаунта @amur.info.tv.



Возможно, именно ваш фильм скрасит чей-то грустный вечер.

Для нетерпеливых:



1. «Гарри Поттер»



2. «Книга Генри»



3. «Дьявол в деталях»



4. Сериал «Оранжевый – хит сезона»



5. «Золото»



6. «12»



7. «Кингсмэн»



8. «Паразиты»

9. «Великая стена».