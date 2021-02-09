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9февраля
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сегодня, 16:01 0

Что посмотреть сегодня вечером?

Что посмотреть сегодня вечером?

На неделю закрываемся дома и смотрим нашу киноподборку!

Идеальный сценарий, конечно!

Но жизнь не кино и даже не сериал Netflix, поэтому смотрим наш выпуск, выбираем по одному фильму на каждый день недели и устраиваем вечерний чилл.

Отправляйте свои кинорекомендации в директ аккаунта @amur.info.tv.

Возможно, именно ваш фильм скрасит чей-то грустный вечер.

Для нетерпеливых:

1. «Гарри Поттер»

2. «Книга Генри»

3. «Дьявол в деталях»

4. Сериал «Оранжевый – хит сезона»

5. «Золото»

6. «12»

7. «Кингсмэн»

8. «Паразиты»

9. «Великая стена».

Просмотров всего: 317

#Видео: Разное

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