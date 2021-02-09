Что посмотреть сегодня вечером?
На неделю закрываемся дома и смотрим нашу киноподборку!
Идеальный сценарий, конечно!
Но жизнь не кино и даже не сериал Netflix, поэтому смотрим наш выпуск, выбираем по одному фильму на каждый день недели и устраиваем вечерний чилл.
Отправляйте свои кинорекомендации в директ аккаунта @amur.info.tv.
Возможно, именно ваш фильм скрасит чей-то грустный вечер.
Для нетерпеливых:
1. «Гарри Поттер»
2. «Книга Генри»
3. «Дьявол в деталях»
4. Сериал «Оранжевый – хит сезона»
5. «Золото»
6. «12»
7. «Кингсмэн»
8. «Паразиты»
9. «Великая стена».
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