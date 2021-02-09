Василий Орлов: «Дорожный патруль» - это в первую очередь помощь на дороге и профилактика правонарушений. Штрафы – только один из инструментов»

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Губернатор рассказал, что весной начнутся дорожные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Патруль будет принимать участие в контроле за организацией безопасного движения транспортных средств при ремонте улиц.

— «Дорожный патруль» – это в первую очередь помощь на дороге и профилактика правонарушений. Штрафы – только один из инструментов. Функционал патруля в первую очередь направлен на оказание помощи водителям, попавшим в сложные ситуации на дороге. В задачу сотрудников входит буксировка неисправного транспорта с проезжей части, организация парковочного пространства, неправильно припаркованные автомобили не должны создавать опасные условия для пешеходов и других участников движения. Дисциплинарные меры принимаются для того, чтобы мотивировать автовладельцев быть внимательными в дальнейшем, – отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Сейчас содержание дорожного патруля на 94 процента финансируются областным бюджетом, на 6 процентов – городским. Помощь на дорогах оказывается бесплатно.

— Алгоритм и полный комплекс действий, которые может выполнять эта служба, ещё в разработке. Специалисты патруля будут проходить обучение по направлениям, связанным с оперативным оказанием помощи на дороге, – это юридические вопросы, обеспечение безопасности дорожного движения, обустройство дорожной инфраструктуры, информирование о перекопах, объездах, нарушениях в работе светофоров и других проблемах на дороге. В Благовещенске «Дорожный патруль» – пилотный проект, мы рассматриваем возможность организации транспортной службы и в других городах области, – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

За первые пять дней работы патруля было зафиксировано 215 административных правонарушений, общая сумма штрафов составила 322 тысячи рублей. Пока нарушения фиксируются по одной статье – несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими остановку и стоянку транспорта.