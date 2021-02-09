В Благовещенске перед ремонтом улицы Горького отладят сети

В Благовещенске начнут ремонтировать сети по улице Горького, сообщает пресс-служба администрации города.

Уже объявлено два аукциона по определению подрядчиков.

Первый аукцион касается ремонта ливневой канализации. Специалисты будут заменять трубопроводы на участке улицы Горького от Калинина до Театральной.

Второй аукцион касается ремонта сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. На участке улицы Горького от Кузнечной до Калинина, а также в районе перекрестка Театральной и Горького отремонтируют тепловые сети. Модернизация системы водоснабжения и водоотведения пройдет на участке Горького между Калинина и Театральной.

Все работы на инженерных коммуникациях подрядные организации должны завершить до октября, а дорожные работы – до ноября. Перекрывать проезд для движения транспорта по Горького будут поэтапно, чтобы снизить неудобства для горожан.

Напомним, по поручению мэра города Олега Имамеева ремонт дорог в Благовещенске проводится по принципу «сначала сети, потом – дорога».