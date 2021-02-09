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9февраля
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сегодня, 17:30 0

В Приамурье больница осталась без холодной воды

В Приамурье больница осталась без холодной воды
Фото: pixabay.com

В Магдагачинской больнице после аварии на сети холодного водоснабжения 7 февраля для поступления воды подключили временный водопровод. Но в ночь на 9 февраля он перемёрз, оставив учреждение без холодной воды.

Амурская прокуратура в ходе проверки установила, что ресурсоснабжающей организацией ООО «Энергия движение» в нарушение закона не были приняты меры по надлежащему содержанию участка водопроводной сети и её своевременному ремонту. По данному факту прокурор Магдагачинского района руководителю ООО «Энергия движение» внёс представление.

В настоящее время в больницу организован подвоз воды, ресурсоснабжающей организацией ведутся работы по устранению аварии.

В Белогорске с больницей связан другой инцидент. Руководителю учреждения здравоохранения придётся заплатить штраф за оскорбление пациентов.

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#Дальний Восток #ЖКХ #закон #медицина

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