В Приамурье предприниматель и чиновница присвоили деньги за несуществующие пандусы

Начальник управления соцзащиты Мазановского района и местный предприниматель подозреваются в мошенничестве и служебном подлоге.

По данным управления СК РФ по Амурской области, в 2019 и 2020 годах начальник соцзащиты Мазановского района от лица местных инвалидов-колясочников оформила заявку на пристройку пандусов. Из областного бюджета на эти цели было выделено 500 тысяч рублей в 2019 году и 400 тысяч в 2020 году. После этого чиновница вместе с местным предпринимателем подделала документы о выполнении работ, полученные деньги они поделили между собой.

Сейчас начальник управления соцзащиты отстранена от должностных обязанностей, идёт расследование. Следователи устанавливают, были ли замешаны подозреваемые в других подобных преступлениях. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог».