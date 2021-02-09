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сегодня, 15:27 1

В Приамурье предприниматель и чиновница присвоили деньги за несуществующие пандусы

В Приамурье предприниматель и чиновница присвоили деньги за несуществующие пандусы
Фото: pixabay.com

Начальник управления соцзащиты Мазановского района и местный предприниматель подозреваются в мошенничестве и служебном подлоге.

По данным управления СК РФ по Амурской области, в 2019 и 2020 годах начальник соцзащиты Мазановского района от лица местных инвалидов-колясочников оформила заявку на пристройку пандусов. Из областного бюджета на эти цели было выделено 500 тысяч рублей в 2019 году и 400 тысяч в 2020 году. После этого чиновница вместе с местным предпринимателем подделала документы о выполнении работ, полученные деньги они поделили между собой.

Сейчас начальник управления соцзащиты отстранена от должностных обязанностей, идёт расследование. Следователи устанавливают, были ли замешаны подозреваемые в других подобных преступлениях. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Служебный подлог».

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#закон #областная власть #производство

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Комментарии
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  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    2 часа назад

    охламоны ну зачем так явно тибрить ....

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