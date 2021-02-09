Для школы амурского космограда закупили современную технику на два миллиона рублей

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Оборудование на сумму больше двух миллионов рублей для школы в Циолковском закупил Дальневосточный центр инновационного образования. На эти деньги для двух классов закупили интерактивные доски. Ещё часть средств потратили на покупку ноутбуков для 38 учеников.

Как сообщает администрация города, учителя признаются, что интерактивная доска отлично помогает им в образовательном процессе. Цифровые элементы постепенно внедряются в программу подготовки ребят. Кроме того, сейчас у каждого школьника космограда есть электронные дневник и тетради, с которыми можно работать через компьютер и телефон.

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Наталья Баландина