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сегодня, 16:38 0

В России названы регионы с самой загрязненной питьевой водой

В России названы регионы с самой загрязненной питьевой водой
Фото: pixabay.com

Счётная палата России назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой, пишет РИА Новости.

На первом месте в антирейтинге оказалась Свердловская область. Именно на эту область приходится наибольшее количество случаев загрязнения. Также известно, что в регионе не проводили экологическую реабилитацию водных объектов.

Помимо Свердловской области, в список вошли Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области. В этих областях также не проводили экологической реабилитации.

По данным Роспотребнадзора, в России доля проб воды из водоёмов 1 категории (питьевого и хозяйственно-бытового водопользования), не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, выросла с 21,9 процента в 2012 году до 30,1 процента в 2020 году.

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#экология

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