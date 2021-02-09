В России названы регионы с самой загрязненной питьевой водой

На первом месте в антирейтинге оказалась Свердловская область. Именно на эту область приходится наибольшее количество случаев загрязнения. Также известно, что в регионе не проводили экологическую реабилитацию водных объектов.

Помимо Свердловской области, в список вошли Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области. В этих областях также не проводили экологической реабилитации.

По данным Роспотребнадзора, в России доля проб воды из водоёмов 1 категории (питьевого и хозяйственно-бытового водопользования), не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, выросла с 21,9 процента в 2012 году до 30,1 процента в 2020 году.