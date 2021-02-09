Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:10 4

Василий Орлов: «Мы готовы дополнительно субсидировать переработчиков дикоросов»

Василий Орлов: «Мы готовы дополнительно субсидировать переработчиков дикоросов»
Фото: pixabay.com

Губернатор Приамурья провёл совещание, на котором чиновники обсудили развитие отрасли дикорастущей продукции, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В 2021 году к предприятиям, занимающимся оборотом дикорастущего сырья, будет применена налоговая ставка в размере 1 процента.

— Приступили к работе по развитию отрасли. Так, предприятия, занимающиеся закупом, переработкой и оборотом дикорастущей продукции, могут воспользоваться государственной поддержкой – им субсидируется часть затрат на приобретаемое оборудование. Уже утверждено 18 единиц такого оборудования. Сейчас рассматривается расширение этого списка, – сообщил министр сельского хозяйства Олег Турков.

Также на совещании обсудили потенциал использования мёда, папоротника, ягод. Переговоры в этом направлении ещё ведутся.

— Достаточно подробно сегодня поговорили, Олег Александрович Турков, сопровождайте отраслевиков в ручном режиме. Посмотрите, какие меры поддержки есть в других субъектах. Запросите обратную связь от заготовителей дикоросов. Отрасль имиджевая, продукция экологически чистая, пользуется спросом на любом рынке. Мы готовы дополнительно субсидировать отрасль, – заявил губернатор Василий Орлов.

Просмотров всего: 226

#губернатор

распечатать


Власть 1

Василий Орлов: «Строительство многоквартирных и частных домов, субсидии и компенсация затрат на образование. Мы уделяем особое внимание развитию сельских территорий»
Коронавирус 3

Василий Орлов: «Пандемия идёт на спад. Регистрируется меньше 80 случаев в день. Тем не менее расслабляться нам не надо»
Коронавирус 2

В ближайшую пятницу ограничения по работе кафе и ресторанов Приамурья могут смягчить
Власть 11

Василий Орлов пообещал, что бензин АИ-92 появится в Приамурье сегодня к вечеру
Комментарии
Показать все (4)
  • oenesterov

    oenesterov
    4 часа назад

    пасечники вроде очень неплохо себя чувствуют, судя по машинам по крайней мере

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 часа назад

    В любом случае новость им понравится.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    oenesterov

    пасечники вроде очень неплохо себя чувствуют, судя по машинам по крайней мере"-пасечники или перекупщики, лично знают трех пасечников, у одного УАЗ 469, у двух других- пробоксы..что и говорить "крутые" авто, а вот перекупы приезжают к ним на крузаках и тундрах......

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    да, возможно и перепуки

Показать все (4)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь