Василий Орлов: «Мы готовы дополнительно субсидировать переработчиков дикоросов»

Губернатор Приамурья провёл совещание, на котором чиновники обсудили развитие отрасли дикорастущей продукции, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В 2021 году к предприятиям, занимающимся оборотом дикорастущего сырья, будет применена налоговая ставка в размере 1 процента.

— Приступили к работе по развитию отрасли. Так, предприятия, занимающиеся закупом, переработкой и оборотом дикорастущей продукции, могут воспользоваться государственной поддержкой – им субсидируется часть затрат на приобретаемое оборудование. Уже утверждено 18 единиц такого оборудования. Сейчас рассматривается расширение этого списка, – сообщил министр сельского хозяйства Олег Турков.

Также на совещании обсудили потенциал использования мёда, папоротника, ягод. Переговоры в этом направлении ещё ведутся.

— Достаточно подробно сегодня поговорили, Олег Александрович Турков, сопровождайте отраслевиков в ручном режиме. Посмотрите, какие меры поддержки есть в других субъектах. Запросите обратную связь от заготовителей дикоросов. Отрасль имиджевая, продукция экологически чистая, пользуется спросом на любом рынке. Мы готовы дополнительно субсидировать отрасль, – заявил губернатор Василий Орлов.