Амурчане могут построить дом на садовом участке за маткапитал

— Если будет проводиться реконструкция, то после неё площадь дома должна увеличиться не меньше, чем на 15 квадратных метров (для Амурской области). Также если строительство или реконструкция началась до получения маткапитала, то семья может компенсировать часть затрат. Для этого дом должен быть введён в эксплуатацию после 1 января 2007 года. А ребёнку, из-за которого возникло право на маткапитал, должно исполниться три года, – сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Амурской области.

Сейчас маткапитал можно потратить на улучшение жилищных условий, оплатить образование детей или сформировать пенсию мамы. Также с помощью маткапитала можно оплатить товары и услуги для соцадаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Либо получать из капитала ежемесячную выплату, но только если второй ребенок появился в семье после 1 января 2018 года.

По всем вопросам, связанным с маткапиталом, можно обратиться в отделения Пенсионного фонда по Амурской области по номерам телефонов: 8 (800) 600-02-38, 8 (4162) 202-400.

Напомним, что с 1 января 2021 года размер маткапитала – 483 881,83 рублей на первого ребёнка. А при появлении второго ребёнка капитал увеличится на 155 550 рублей. Программу поддержки семей продлили до 2026 года. Получение сертификата и распоряжение его средствами, как и прежде, не ограничено временем.