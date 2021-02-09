В микрорайоне Благовещенска фонтан из канализации превратил дворовую территорию в лёд

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В микрорайоне Благовещенска в районе дома № 3 по Игнатьевскому шоссе произошёл порыв. Из канализации территорию многоквартирного дома заливало водой.

Сначала на место аварии выехали специалисты АКС. Повреждений на своих сетях в этом районе они не нашли. Искать причину порыва продолжили работники ТЭЦ. Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в пресс-службе организации, порыв произошёл на водоводе технической воды ТЭЦ. На данный момент ремонтные работы ведут 5 человек и 4 единицы техники. Дорогу в месте порыва перекрывать не будут.