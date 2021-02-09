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сегодня, 14:59 2

В микрорайоне Благовещенска фонтан из канализации превратил дворовую территорию в лёд

В микрорайоне Благовещенска фонтан из канализации превратил дворовую территорию в лёд
Фото: veved.ru

В микрорайоне Благовещенска в районе дома № 3 по Игнатьевскому шоссе произошёл порыв. Из канализации территорию многоквартирного дома заливало водой.

Сначала на место аварии выехали специалисты АКС. Повреждений на своих сетях в этом районе они не нашли. Искать причину порыва продолжили работники ТЭЦ. Как сообщили корреспонденту Амур.инфо в пресс-службе организации, порыв произошёл на водоводе технической воды ТЭЦ. На данный момент ремонтные работы ведут 5 человек и 4 единицы техники. Дорогу в месте порыва перекрывать не будут.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    а там был год, какой-нибудь без ЧП с канальей???

  • Владимир 1978

    Владимир 1978
    2 часа назад

    каток говнянный

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