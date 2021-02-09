Амурская область попала на 19 место в стране по доступности бензина

Так, Амурская область по доступности горючего для населения находится на 19 месте. Жители Приамурья на среднюю зарплату по региону могут купить 984 литра ИА-92 по цене 45,31 рубля (цена на середину января 2021года). При этом рост стоимости топлива за год составляет 3,9 %, при среднем значении по стране в 2,9 %.

Исходя из данных, имеющихся в распоряжении Амур.инфо, можно отметить, что высокая цена топлива не всегда делает его менее доступным для населения. Например, в Сахалинской области цена 1 литра бензина марки АИ-92 держится на уровне в 51,67 рубля. При этом за среднюю зарплату сахалинцы купят на 55 % больше горючего, чем амурчане. Если же сравнивать Амурскую область с соседним Забайкальским краем, то видно, что при схожей цене на бензин (45,31 и 45,55 соответственно) жители Забайкалья могут купить на 10 % меньше топлива.

Стоит отметить, что за 2020 год самый большой рост цены на бензин наблюдался в Магаданской области (на 7,7 %), в Сахалинской области (7,3 %), в Чукотском автономном округе (7,1 %), в Забайкальском крае (6,8 %) и в Ингушетии (6,3 %). Примечательно, что четыре из пяти регионов в этом списке относятся к Дальнему Востоку.

Единственный регион, где за год бензин стал дешевле на 0,2 % – Алтайский край. Здесь один литр бензина АИ-92 можно купить за 40,91 рубля. В Челябинской области и Республике Алтай цена за прошлый год не поменялась и составила 40,04 и 41,07 рубля соответственно.

Сейчас в регионах Дальнего Востока наблюдается повышение цены на бензин. Это связано с тем, что Хабаровский нефтеперерабатывающий завод закрывали на ремонт технологического оборудования. Из-за ряда проблем при запуске НПЗ своевременно отправить топливо в регионы не удалось. Для ликвидации дефицита в Приамурье вчера доставили 645 тонн бензина.

— До 14 февраля в Приамурье поступит еще 5,3 тысячи тонн 92-го и порядка 2,3 тысячи тонн 95-го бензина. Данные объемы покроют необходимую потребность региона в топливе при учете отсутствия повышенного ажиотажного спроса, – рассказала Людмила Старкова, министр экономического развития и внешних связей Амурской области.