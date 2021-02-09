Амурская область попала на 19 место в стране по доступности бензина
Стали известны данные по доступности бензина для жителей разных регионов России. Специалисты РИА Рейтинг показали, сколько стоит бензин марки АИ-92, рост его цены за год, а также сколько горючего могут купить жители субъектов на среднюю зарплату.
Так, Амурская область по доступности горючего для населения находится на 19 месте. Жители Приамурья на среднюю зарплату по региону могут купить 984 литра ИА-92 по цене 45,31 рубля (цена на середину января 2021года). При этом рост стоимости топлива за год составляет 3,9 %, при среднем значении по стране в 2,9 %.
Исходя из данных, имеющихся в распоряжении Амур.инфо, можно отметить, что высокая цена топлива не всегда делает его менее доступным для населения. Например, в Сахалинской области цена 1 литра бензина марки АИ-92 держится на уровне в 51,67 рубля. При этом за среднюю зарплату сахалинцы купят на 55 % больше горючего, чем амурчане. Если же сравнивать Амурскую область с соседним Забайкальским краем, то видно, что при схожей цене на бензин (45,31 и 45,55 соответственно) жители Забайкалья могут купить на 10 % меньше топлива.
Стоит отметить, что за 2020 год самый большой рост цены на бензин наблюдался в Магаданской области (на 7,7 %), в Сахалинской области (7,3 %), в Чукотском автономном округе (7,1 %), в Забайкальском крае (6,8 %) и в Ингушетии (6,3 %). Примечательно, что четыре из пяти регионов в этом списке относятся к Дальнему Востоку.
Единственный регион, где за год бензин стал дешевле на 0,2 % – Алтайский край. Здесь один литр бензина АИ-92 можно купить за 40,91 рубля. В Челябинской области и Республике Алтай цена за прошлый год не поменялась и составила 40,04 и 41,07 рубля соответственно.
Сейчас в регионах Дальнего Востока наблюдается повышение цены на бензин. Это связано с тем, что Хабаровский нефтеперерабатывающий завод закрывали на ремонт технологического оборудования. Из-за ряда проблем при запуске НПЗ своевременно отправить топливо в регионы не удалось. Для ликвидации дефицита в Приамурье вчера доставили 645 тонн бензина.
— До 14 февраля в Приамурье поступит еще 5,3 тысячи тонн 92-го и порядка 2,3 тысячи тонн 95-го бензина. Данные объемы покроют необходимую потребность региона в топливе при учете отсутствия повышенного ажиотажного спроса, – рассказала Людмила Старкова, министр экономического развития и внешних связей Амурской области.
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