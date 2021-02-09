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9февраля
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сегодня, 15:10 0

Взятка на 2,2 миллиона рублей: в Амурской области признан виновным руководитель двух организаций

Взятка на 2,2 миллиона рублей: в Амурской области признан виновным руководитель двух организаций
Фото: pixabay.com

В Приамурье две юридические организации оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за коррупционное преступление, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

В 2020 году коммерческий руководитель этих организаций осуществлял ремонт автомобильных дорог и дал взятку сотруднику правоохранительных органов в размере 1 миллиона рублей за прекращение в отношении него оперативно-розыскных мероприятий.

Прокуратура Амурской области возбудила два дела об административных правонарушениях за незаконное вознаграждение от юридического лица. Так, каждой организации назначили штраф в размере 1,1 миллиона рублей. Общая сумма штрафа составила 2,2 миллиона.

Помимо этого, руководитель двух организаций признан виновным Благовещенским городским судом в преступлении – дача взятки в крупном размере. Ему назначено 4 года лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

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#криминал #происшествия

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