В Мазановском районе Приамурья в сгоревшем доме нашли тело пенсионерки

Фото: @mikhailpiven

Жилой дом в селе Белоярово потушили днём 8 февраля. После ликвидации пожара в сгоревшем здании было обнаружено тело женщины 1949 года рождения.

О печальной находке в своём инстаграм-аккаунте написал руководитель администрации района Михаил Пивень. Причину смерти женщины установит экспертиза. Глава района также рассказал подробности о пожаре. По его словам, на участке находится летняя кухня, там сидели родственники погибшей. Они почувствовали запах гари. Когда вышли на улицу, увидели, что из окон дома идёт дым.

Сегодня амурские пожарные тушили огонь в микрорайоне областного центра. Там прямо на проезжей части загорелся пассажирский автобус.