Руководитель больницы в Белогорске заплатит штраф за оскорбления пациентов

В Белогорске руководителя больницы наказали штрафом в 35 тысяч рублей за оскорбления. С жалобой в прокуратуру обратились посетительницы медучреждения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Местные жительницы пожаловались в надзорное ведомство с просьбой разобраться в ситуации. Женщины накануне обратились к одному из руководителей больницы, чтобы получить документы о лечении их матери. Но в ответ обратившиеся получили лишь оскорбления. Прокуратура провела проверку и завела на мужчину административное дело за оскорбление чести и достоинства. Плохие манеры обойдутся медику в 35 тысяч рублей, к такому штрафу его привлёк суд.