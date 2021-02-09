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сегодня, 14:53 0

Руководитель больницы в Белогорске заплатит штраф за оскорбления пациентов

Руководитель больницы в Белогорске заплатит штраф за оскорбления пациентов
Фото: pixabay.com

В Белогорске руководителя больницы наказали штрафом в 35 тысяч рублей за оскорбления. С жалобой в прокуратуру обратились посетительницы медучреждения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Местные жительницы пожаловались в надзорное ведомство с просьбой разобраться в ситуации. Женщины накануне обратились к одному из руководителей больницы, чтобы получить документы о лечении их матери. Но в ответ обратившиеся получили лишь оскорбления. Прокуратура провела проверку и завела на мужчину административное дело за оскорбление чести и достоинства. Плохие манеры обойдутся медику в 35 тысяч рублей, к такому штрафу его привлёк суд.

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#медицина #происшествия #суды

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