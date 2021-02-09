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9февраля
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В среду без осадков и тепло: прогноз погоды в Приамурье на 10 февраля

В среду без осадков и тепло: прогноз погоды в Приамурье на 10 февраля
Фото: pixabay.com

По сообщению Амурского гидрометцентра, в среду, 10 февраля, в Приамурье сохранится погода без осадков. Ночью и в утренние часы в пониженных местах возможен морозный туман.

Ветер ночью западный, северо-западный 1-6 метров в секунду, днём с переходом на восточный, юго-восточный 3-8 метров в секунду. Температура ночью по северу -22°С...-27°С, местами до -35°С, по югу -17°С...-22°С, местами до -30°С, днём по области -7°С...-12°С, в отдельных районах севера -15°С...-20°С.

В Белогорске и Свободном переменная облачность, без осадков. Днём температура -9°С...-14°С, ночью -17°С...-19°С, ветер переменный, слабый.

В Райчихинске и Архаре завтра пасмурно и без осадков. Днём температура -8°С...-12°С, ночью -18°С...-19°С, ветер северный, северо-западный, слабый.

В Зее ясно, без осадков. Температура днём до -14°С, ночью столбик термометра опустится до -18°С. Ветер переменный, 1-3 метра в секунду.

В Шимановске и Сковородине солнечно, осадков не ожидается. Днём столбик термометра покажет -7°С…-11°С, ночью -13°С…-17°С. Ветер переменный, слабый.

В Тынде ясно, без осадков. Днём температура воздуха -12°С…-16°С, ночью до -20°С. Ветер восточный, северо-восточный, 1-4 метра в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске переменно, без осадков. Ветер от северо-западного ночью до юго-восточного днём, 2-7 метров в секунду. Температура ночью около -18°С, днём -7°С...-9°С.

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