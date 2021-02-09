В Таиланде на пляже обнаружили российского туриста с перерезанным горлом

Как передаёт The Phuket News, инцидент произошёл вечером 7 февраля. Рядом с пляжем Карон местные полицейские обнаружили мужчину с ножевым ранением горла.

По словам начальника полиции, патрульные стали свидетелями, как мужчина сам нанёс себе травмы. Они оказали ему первую помощь и вызвали врачей, которые отвезли раненого в больницу.

Позже мужчину перевезли в региональный госпиталь Вачира Пхукет. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.

Полиция Таиланда ещё не уточнила личность пострадавшего.