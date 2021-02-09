В Таиланде на пляже обнаружили российского туриста с перерезанным горлом
В Таиланде на Пхукете был госпитализирован приезжий мужчина с перерезанным горлом, которого обнаружили полицейские. По информации Центра помощи туристам, пострадавший является гражданином России, пишет News.ru.
Как передаёт The Phuket News, инцидент произошёл вечером 7 февраля. Рядом с пляжем Карон местные полицейские обнаружили мужчину с ножевым ранением горла.
По словам начальника полиции, патрульные стали свидетелями, как мужчина сам нанёс себе травмы. Они оказали ему первую помощь и вызвали врачей, которые отвезли раненого в больницу.
Позже мужчину перевезли в региональный госпиталь Вачира Пхукет. Сейчас он находится в отделении интенсивной терапии.
Полиция Таиланда ещё не уточнила личность пострадавшего.
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