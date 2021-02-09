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сегодня, 14:27 0

В Приамурье задержали иностранца за дачу взятки сотруднику ФСБ

В Приамурье задержали иностранца за дачу взятки сотруднику ФСБ
Фото: pixabay.com

Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по делу иностранного гражданина. Мужчину обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ, сообщили в региональной прокуратуре.

Обвиняемый осенью прошлого года передал сотруднику ФСБ миллион рублей, чтобы тот закрыл глаза на нарушения миграционного законодательства.

— Момент передачи денежных средств был зафиксирован сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области, иностранный гражданин задержан, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом до семидесяти миллионов рублей.

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#происшествия #криминал

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