В Приамурье задержали иностранца за дачу взятки сотруднику ФСБ

Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по делу иностранного гражданина. Мужчину обвиняют в даче взятки сотруднику ФСБ, сообщили в региональной прокуратуре.

Обвиняемый осенью прошлого года передал сотруднику ФСБ миллион рублей, чтобы тот закрыл глаза на нарушения миграционного законодательства.

— Момент передачи денежных средств был зафиксирован сотрудниками управления ФСБ России по Амурской области, иностранный гражданин задержан, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом до семидесяти миллионов рублей.