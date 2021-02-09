Страшно красивое видео с птицами обсуждают в приморских соцсетях (видео)

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— Наблюдали за птицами сегодня. На Междуречье выделывались, – рассказала автор видео.

Как пишет жительница Приморья, такое зрелище она видела впервые, и оно повергло её в настоящий шок.

Один из комментаторов рассказал, что данное явление называется «мурмурация». Птицы во время скоординированного полёта образуют динамические объёмные фигуры.

Местные жители отметили, что «представление» продолжалось некоторое время, увиденное даже напугало приморцев:

«До сих пор выделываются, на улицу страшно выйти»;

«Так каждый вечер наблюдаем – очень зрелище завораживает. Но до сих пор вопрос – что это и почему? Именно вечером всё это происходит»;

«Ну всё, апокалипсис близок, закройтесь на замок и не выходите».

Амурчан сегодня испугало другое зрелище – микрорайон Благовещенска накрыли клубы чёрного дыма. Как оказалось, в районе АмГУ загорелся пассажирский автобус.