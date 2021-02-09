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сегодня, 14:14 1

Житель Свободного перерезал спящему приятелю горло

Житель Свободного перерезал спящему приятелю горло
Фото: pixabay.com

В Свободном местного жителя приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Следствие установило, что 61-летний житель Свободного летом прошлого года выпивал вместе со своими приятелями. Когда мужчины уснули, обвиняемый вспомнил о недавней ссоре и решил отомстить. Орудием мести стал нож, которым еще недавно резали закуску на общий стол. Злопамятный мужчина ударил своего приятеля ножом в шею, тот умер от острой потери крови.

Суд назначил виновному 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничение свободы на год.

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#Свободный #суды

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Комментарии
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  • OT

    OT
    6 часов назад

    Какая хорошая память. Вспомнил, взял нож и ткнул по памяти точно и убойно. Он что, до 61 года работал в убойном цехе?

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