Житель Свободного перерезал спящему приятелю горло

В Свободном местного жителя приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Мужчину обвиняют в убийстве, сообщила пресс-служба прокуратуры области.

Следствие установило, что 61-летний житель Свободного летом прошлого года выпивал вместе со своими приятелями. Когда мужчины уснули, обвиняемый вспомнил о недавней ссоре и решил отомстить. Орудием мести стал нож, которым еще недавно резали закуску на общий стол. Злопамятный мужчина ударил своего приятеля ножом в шею, тот умер от острой потери крови.

Суд назначил виновному 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и ограничение свободы на год.