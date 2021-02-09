Василий Орлов: «Строительство многоквартирных и частных домов, субсидии и компенсация затрат на образование. Мы уделяем особое внимание развитию сельских территорий»

Благодаря реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в амурских сёлах появляются жильё для специалистов, новые дороги, спортивные объекты и места отдыха.

В этом году благодаря федеральной программе новое жильё появится у трёх амурских семей Тамбовского района. Жители сёл Толстовка, Свободка и Тамбовка получат социальные выплаты на строительство жилых домов общей площадью 260 квадратных метров. 8,2 миллиона рублей на эту меру поддержки уйдёт из бюджетов разных уровней.

По программа «Комплексное развитие сельских территорий» строятся и квартиры, которые затем предоставляют по договору найма. В селе Козьмодемьяновка Тамбовского района запланировано строительство дома площадью 812 квадратных метров, в котором смогут жить 12 семей. На строительство дома уйдёт 48,7 миллиона рублей из бюджетов трёх уровней и внебюджетных источников. При этом 20 процентов от стоимости строительства должны внести работодатель и местный бюджет. Десять квартир в новом доме предназначены для сотрудников ООО «Приамурье», ещё две – для работников Козьмодемьяновской школы и Тамбовского районного Дома культуры.

Федеральная программа помогает сельскохозяйственным товаропроизводителям получать квалифицированные кадры. В 2021 году амурским сельхозтоваропроизводителям возместят затраты на четыре ученических договора и прохождение производственной практики для 113 человек. На это уйдёт 6,8 миллиона рублей из областного и федерального бюджетов.

В рамках федерального проекта активно благоустраивают сельские территории. В этом году появятся новые зоны отдыха, а также спортивные и детские площадки в Завитинском, Ивановском, Константиновском, Октябрьском, Серышевском и Сковородинском районах. Предусмотрены средства на ремонт и обустройство тротуаров и освещения. На это будет выделено 39 миллионов рублей.

По программе «Комплексное развитие сельских территорий» идёт строительство и ремонт дорог. В планах провести ремонт участка автомобильной дороги от автомобильной трассы общего пользования федерального значения Р-297 Чита – Хабаровск (Амур) до зерноочистительного комплекса (перед ж.-д. переездом) села Возжаевка протяженностью 1,6 километра. На это потратят более 136 миллионов рублей.

Также в Приамурье реализуют первый проект «Комплексное развитие села Новоалексеевка Ивановского района Амурской области». Он предполагает капитальный ремонт сельского Дома культуры и местного стадиона, а также покупку автобуса для Дома культуры. На это уйдёт 45,5 миллиона рублей из бюджетов трёх уровней. По условиям программы «Комплексное развитие сельских территорий», проект реализуются на территориях, где создаются новые рабочие места.

Часть амурских сёл уже успешно реализовало программу «Комплексное развитие сельских территорий» в прошлом году.

Так, в селе Томское Серышевского района облагородили памятник, посвящённый 100-летию со дня основания села. Игровая зона появилась в селе Тавричанка этого же района. Новая спортплощадка с тренажёрной беседкой и 14-ю тренажёрами была построена в селе Черемхово Ивановского района. В селе Солнечное этого же района благодаря госпрограмме обновили местную площадь. В селе Анновка построили многофункциональный спортивный объект. В Дмитриевке возвели спортивную площадку на открытом воздухе со специальным прорезиненным покрытием. Хоккейная коробка появилась в селе Петропавловка Березовского сельсовета.

Игровая площадка для самых маленьких теперь радует малышей в селе Троицкое. Село Крестовоздвиженка Константиновского района получило отреставрированный памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Место для прогулок благодаря федеральной программе появилось у жителей посёлка Восточный Октябрьского района, на его создание ушло 1,6 миллиона рублей. В порядок привели и парк на въезде в посёлок, здесь обустроили пешеходные дорожки и поставили лавочки.

Благоустроенная площадка для отдыха появилась в селе Новоалександровка Тамбовского района. Дорожки уложены тротуарной плиткой, установлены лавочки, вазоны с цветами и урны. В Козьмодемьяновке Тамбовского района возвели мини-футбольное поле, а также площадки для игры в баскетбол и волейбол. Универсальную спортплощадку с футбольным полем и зонами для игры в волейбол и баскетбол построили в селе Лозовое Тамбовского района. На строительство ушло почти 600 тысяч рублей.

Направление госпрограммы по улучшению жилищных условий позволило трём семьям из Тамбовского района получить по 1,44 миллиона рублей на строительство новых домов, ими семьи оплатили больше 55 процентов от стоимости нового жилья. Все получатели субсидий работают в агропромышленном комплексе, сообщает пресс-служба областного правительства.

— Строительство многоквартирных и частных домов, субсидии и компенсация затрат на образование. Мы уделяем особое внимание развитию сельских территорий. В прошлом году мы ввели новую меру поддержки – это единовременная выплата молодым семьям, получившим дальневосточную ипотеку на жилье в сельской местности. Выплаты получили 87 молодых семей на сумму более 16 миллионов рублей. Они в общей сложности приобрели 5,5 тысячи квадратных метров жилья. Кроме того, на строительство получили выплату три семьи из Октябрьского и Белогорского районов. Полученные деньги амурские семьи смогли потратить на возмещение затрат на оплату первоначального взноса по льготному ипотечному кредиту путем погашения ссудной задолженности по кредитному договору. В этом году мы продолжим оказывать эту меру поддержки, – сказал губернатор Василий Орлов.