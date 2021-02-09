Житель Приморья повстречался на трассе с семьёй тигров (видео)

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На севере Приморского края водитель смог снять на видео встречу с тигриной семьёй. По словам специалистов, мужчина в этой ситуации повел себя правильно – он остановился и дождался, пока звери уйдут в лес.

Видео в своём инстаграм-аккаунте опубликовал центр «Амурский тигр». На кадрах видно, как один из тигрят хотел перейти через дорогу, но проявил осторожность и вернулся к маме. Мужчина же остановился и дождался, пока животные уйдут обратно в лес.

А на юге Амурской области охотоведы продолжают следить за перемещением другого амурского тигра. Следы хищника обнаружили во время его охоты на рысь.