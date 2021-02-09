Дана Борисова прокомментировала своё интимное видео, слитое в Сеть

Дана признала, что девушка на скандальном видео, скорее всего, на самом деле она. По её словам, запись была сделана 7-8 лет назад, когда она употребляла наркотики.

Телеведущая не видит в распространении ролика в Сети ничего страшного. Она считает, что запись этого видео было следствием её опасных экспериментов с запрещёнными веществами, о которых она уже много рассказывала.

С тех пор Борисова успела раскаяться в своих поступках и начать жить новой жизнью. В апреле она будет отмечать 4 года без алкоголя и наркотиков.

Дана спокойно относится к скандальной славе. Она говорит, что приняла своё прошлое, без которого не была бы тем человеком, которым является сейчас.

Телеведущая отметила, что не согласна с тем, что её пикантное видео сравнивают с аналогичным у Дзюбы. По словам Борисовой, её ролик уже «с бородой», он снят много лет назад и давно потерял актуальность.