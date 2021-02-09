Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:04 0

Дана Борисова прокомментировала своё интимное видео, слитое в Сеть

Дана Борисова прокомментировала своё интимное видео, слитое в Сеть
Фото: ctnews.ru

Только утих скандал с пикантным видео футболиста Артёма Дзюбы, как в Сеть попал интимный ролик телеведущей Даны Борисовой. В интервью ФАН она подтвердила подлинность видео и раскрыла причины своего распутного поведения.

Дана признала, что девушка на скандальном видео, скорее всего, на самом деле она. По её словам, запись была сделана 7-8 лет назад, когда она употребляла наркотики.

Телеведущая не видит в распространении ролика в Сети ничего страшного. Она считает, что запись этого видео было следствием её опасных экспериментов с запрещёнными веществами, о которых она уже много рассказывала.

С тех пор Борисова успела раскаяться в своих поступках и начать жить новой жизнью. В апреле она будет отмечать 4 года без алкоголя и наркотиков.

Дана спокойно относится к скандальной славе. Она говорит, что приняла своё прошлое, без которого не была бы тем человеком, которым является сейчас.

Телеведущая отметила, что не согласна с тем, что её пикантное видео сравнивают с аналогичным у Дзюбы. По словам Борисовой, её ролик уже «с бородой», он снят много лет назад и давно потерял актуальность.

Просмотров всего: 62

#интернет #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Анита Цой рассказала, что узнала о смерти отца через месяц после его похорон
В России и мире

Алексей Панин снимает кино с Джигурдой
Общество

Выбор читателей за 8 февраля
Общество 6

Бизнес по-амурски: «Приедем, заправим сами, вам не нужно искать бензин»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь