Анита Цой рассказала, что узнала о смерти отца через месяц после его похорон

Отец Аниты ушёл из семьи, когда ей было всего два года. Став уже взрослой, певица попыталась восстановить общение с родителем, но он этого не захотел.

Анита рассказала, что о смерти отца ей сообщила двоюродная сестра, которая услышала об этом в корейской общине. Его родственники ничего не сказали дочери.

По словам певицы, она хотела помочь отцу, когда он попал в больницу из-за проблем с сердцем, но он не захотел допускать к себе дочь. А когда Анита смогла дозвониться до папы, он попросил оставить его в покое.

Цой призналась, что, несмотря на сложные отношения, она не считает отца плохим человеком и не держит на него зла. Она уверена, что всем его поступкам есть оправдание.

Несмотря на холодность, родные папы рассказывали ей, что он собирал о дочери статьи и смотрел эфиры с её участием.

Анита говорит, что не решается рассказать о смерти отца своей маме, которая любила бывшего мужа, несмотря на его уход из семьи. Певица переживает, что такая новость может расстроить женщину и заставит её погрузиться в тяжёлые воспоминания.