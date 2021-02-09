Анита Цой рассказала, что узнала о смерти отца через месяц после его похорон
Певица Анита Цой в программе «Судьба человека» призналась, что узнала о смерти отца только через месяц после его кончины. Об этом артистка до сих пор не может рассказать своей матери, сообщает «Пятый канал».
Отец Аниты ушёл из семьи, когда ей было всего два года. Став уже взрослой, певица попыталась восстановить общение с родителем, но он этого не захотел.
Анита рассказала, что о смерти отца ей сообщила двоюродная сестра, которая услышала об этом в корейской общине. Его родственники ничего не сказали дочери.
По словам певицы, она хотела помочь отцу, когда он попал в больницу из-за проблем с сердцем, но он не захотел допускать к себе дочь. А когда Анита смогла дозвониться до папы, он попросил оставить его в покое.
Цой призналась, что, несмотря на сложные отношения, она не считает отца плохим человеком и не держит на него зла. Она уверена, что всем его поступкам есть оправдание.
Несмотря на холодность, родные папы рассказывали ей, что он собирал о дочери статьи и смотрел эфиры с её участием.
Анита говорит, что не решается рассказать о смерти отца своей маме, которая любила бывшего мужа, несмотря на его уход из семьи. Певица переживает, что такая новость может расстроить женщину и заставит её погрузиться в тяжёлые воспоминания.
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