Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:07 0

Анита Цой рассказала, что узнала о смерти отца через месяц после его похорон

Анита Цой рассказала, что узнала о смерти отца через месяц после его похорон
Фото: goodhouse.ru

Певица Анита Цой в программе «Судьба человека» призналась, что узнала о смерти отца только через месяц после его кончины. Об этом артистка до сих пор не может рассказать своей матери, сообщает «Пятый канал».

Отец Аниты ушёл из семьи, когда ей было всего два года. Став уже взрослой, певица попыталась восстановить общение с родителем, но он этого не захотел.

Анита рассказала, что о смерти отца ей сообщила двоюродная сестра, которая услышала об этом в корейской общине. Его родственники ничего не сказали дочери.

По словам певицы, она хотела помочь отцу, когда он попал в больницу из-за проблем с сердцем, но он не захотел допускать к себе дочь. А когда Анита смогла дозвониться до папы, он попросил оставить его в покое.

Цой призналась, что, несмотря на сложные отношения, она не считает отца плохим человеком и не держит на него зла. Она уверена, что всем его поступкам есть оправдание.

Несмотря на холодность, родные папы рассказывали ей, что он собирал о дочери статьи и смотрел эфиры с её участием.

Анита говорит, что не решается рассказать о смерти отца своей маме, которая любила бывшего мужа, несмотря на его уход из семьи. Певица переживает, что такая новость может расстроить женщину и заставит её погрузиться в тяжёлые воспоминания.

Просмотров всего: 107

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Алексей Панин снимает кино с Джигурдой
В России и мире

Сальма Хайек озвучит говорящую грудь
В России и мире

Потап и Каменских отдохнули в Майами: в их машине нашли наркотики
В России и мире

Психолог резко отринул возможность счастья в браке для Авербуха и Арзамасовой
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь