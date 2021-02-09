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сегодня, 11:58 0

Зарегистрировать дрон теперь можно через «Госуслуги»

Зарегистрировать дрон теперь можно через «Госуслуги»
Фото: pixabay.com

Оформить разрешительную документацию на квадрокоптеры теперь через портал госуслуг. Как сообщает министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, это позволит сократить сроки получения документов.

Теперь на «Госуслугах» доступны регистрация гражданских беспилотников массой от 0,25 до 30 килограммов, регистрация СМИ и выдача лицензий на экспорт и импорт отдельных видов товаров.

— Мы существенно упростили процесс получения разрешений как на стороне заявителя, так и на стороне ведомства. По нашей оценке, в результате этой работы удастся сократить до 70 тысяч ежегодных личных визитов в органы власти, – сообщил замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев.

По словам заместителя руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова, заполнить заявление на регистрацию дрона теперь можно меньше, чем за полчаса.

Напомним, что в феврале 2020 года правительство Российской Федерации утвердило план перехода 15 федеральных органов власти на выдачу разрешений в электронном виде. План включает в себя 47 разрешений, наиболее востребованных гражданами и представителями бизнеса, и рассчитан до конца 2021 года.

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#закон #технологии

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